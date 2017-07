Η Τουρκία μεταφέρει με NAVTEX την ένταση στο Καστελόριζο

Μετά την απόπειρα δημιουργίας έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ, η Τουρκία εξέδωσε οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX) με την οποία αρχικά δέσμευε για σεισμογραφικές έρευνες την περιοχή όπου βρίσκονται τα οικόπεδα 5 και 6 αλλά και την περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου.

Η μία NAVTEX αφορούσε τη γνωστή αποστολή του Barbaros στην Κύπρο για την οποία υπήρξαν αντιδράσεις και από τις ΗΠΑ, ενώ η έτερη αφορούσε το Cesme που αναφέρεται πως θα σταλεί για τρεις μήνες στο Καστελόριζο.

Η οδηγία αναφέρεται σε επιστημονική έρευνα με το ερευνητικό πλοίο Cesme αρχικά για το χρονικό διάστημα 22 με 25 Ιουλίου.

Η NAVTEX για το Καστελόριζο αναγράφει:

TURNHOS N/W : 710/17

MEDITERRANEAN SEA

SCIENTIFIC RESEARCH, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 22-25 JUL 17 OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 16.02 N – 028 53.96 E

36 16.02 N – 030 07.78 E

35 52.70 N – 030 07.78 E

35 52.70 N – 028 53.96 E

CAUTION ADVISED.

Αφορά έρευνες «εκτός ξένων χωρικών υδάτων» σε περιοχή που έχουν να κάνουν με την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πρόκειται για το τμήμα της υφαλοκρηπίδας που βρίσκεται ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο και αμφισβητεί ανοιχτά η Τουρκία εδώ και χρόνια. Η πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών δεν απαιτεί άδεια του παράκτιου κράτους, ωστόσο προϋποθέτει ενημέρωση για την τέλεση της, κάτι που εν προκειμένω δεν συνέβη.

Στην ίδια περιοχή η Τουρκία προτίθεται να πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις παρότι η περιοχή είναι εντός του FIR Αθηνών. Η Αθήνα αντέδρασε χθες με ΝΟΤΑΜ στην τουρκική NAVTEX, για πραγματοποίηση άσκησης με πραγματικά πυρά, δηλώνοντας ότι, μέρος της περιοχής που δεσμεύεται βρίσκεται εντός του FIR Αθηνών.

Η Άγκυρα, ωστόσο, επιμένει στην πραγματοποίηση της άσκησης εκδίδοντας τη ΝΟΤΑΜ Α3444/17, δίνοντας νέα συνέχεια στην ένταση που συνεχίζεται εδώ και καιρό με αφορμή τις διαβουλεύσεις για το κυπριακό και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην κυπριακή ΑΟΖ.

Θυμίζουμε πως όλα αυτά έρχονται μετά την παρενόχληση που δέχθηκαν από τουρκικούς ασυρμάτους, τα ελληνικά ελικόπτερα Σινούκ και Χιούι, που μετέφεραν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο και τη συνοδεία του από τη Ρόδο στη Σύμη, στο Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι και στη Χίο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι Τούρκοι προειδοποίησαν ότι η πορεία του ελληνικού ελικοπτέρου βρισκόταν εντός του τουρκικού FIR, παρά το ότι κατευθυνόταν προς το Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι.

Τελικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε κανονικά την επίσκεψη σε Σύμη, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι και Χίο συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μάλιστα μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Αναφερόμενος στις Συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι «δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Ούτε πάνω από τα Δωδεκάνησα, λόγω της Συνθήκης της Λωζάννης, ούτε στα Δωδεκάνησα. Γιατί όταν, το 1947, παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα πλέον στην Ελλάδα και ενσωματώθηκαν στον εθνικό μας κορμό, ρητώς αναφέρεται στην Συνθήκη των Παρισίων του 1947 ότι παραχωρούνται τα Δωδεκάνησα και οι «παρακείμενες νησίδες»».

«Δεν λέμε, λοιπόν, τίποτα άλλο στην Τουρκία για την ευρωπαϊκή της πορεία», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Σεβάσου το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του. Σεβάσου το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και εδώ είμαστε. Προοδευτικά, και αφού μπορέσει ν’ απορροφήσει αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο δρόμος της είναι ανοιχτός. Αυτό το κεκτημένο και, ταυτοχρόνως, το διεθνές δίκαιο ορίζουν ορισμένα πράγματα», τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο κ. Παυλόπουλος.

Δύο τουρκικά Φάντομ πέταξαν πάνω από τους Φούρνους

Δυο τουρκικά Φάντομ πέταξαν άλλωστε σήμερα πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι του νησιωτικού συγκροτήματος των Φούρνων σε ύψος 8.900 ποδιών.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά F-4 εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσεως- καταγράφηκε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών -στις 10 το πρωί όταν πέταξαν μεταξύ Λέσβου και Λήμνου.

Στις 10.23 πέταξαν πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι σε ύψος 8.900 ποδιών και αποχώρησαν του FIR Αθηνών στις 10:27, πετώντας μεταξύ Σάμου και Κω.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά.

news247.gr