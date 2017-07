Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Αγκυρα: Εξέδωσε Navtex για 5 μήνες στην Κυπριακή ΑΟΖ

Κάθε όριο υπερβαίνει η τουρκική προκλητικότητα καθώς μόλις το απόγευμα της Δευτέρας εξέδωσε νέα οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX) με την οποία δεσμεύει για σεισμογραφικές έρευνες μέρος των θαλάσσιων τεμαχίων 4,5,6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Μάλιστα, η χρονική διάρκεια φθάνει σχεδόν το τέλος του έτους και συγκεκριμένο τις 16 Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο από την Κυπριακή πλευρά τηρείται σιγή ιχθύος για το θέμα, μη θέλοντας να γίνει κάποιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσοντάς την στο γενικότερο παιχνίδι που η γειτονική χώρα ακολουθεί επιδιώκοντας παιχνίδια εντυπωσιασμού.

Να σημειωθεί, ωστότο πως τα θαλάσσια οικόπεδα που έχουν δεσμευθεί για τις έρευνες και το οικόπεδο 11 που γίνεται η γεώτρηση της Total είναι αρκετά ναυτικά μίλια μακριά.

Παράλληλα η Κύπρος θα προβεί στην έκδοση αντι – NAVTEX καταγγέλλοντας τη Τουρκία.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι ο Barbaros μέχρι στιγμής πηγαινόρχεται στα τεμάχια 6 και 7 ενώ δεν προσεγγίζει ούτε τα χωρικά ύδατα της Κύπρου ούτε το τεμάχιο 11 που γίνεται η γεώτρηση.

Η NAVTEX:

«TURNHOS N/W: 711/17

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V BRAVO SUPPORTER AND APOLLO MOON BETWEEN 17 JUL- 16 DEC 17 IN AREA BOUNDED BY;

A. 34 32.03 N – 032 16.28 E

B. 34 42.51 N – 032 07.82 E

C. 34 42.59 N – 031 22.35 E

D. 33 57.03 N – 031 22.50 E

E. 33 51.32 N – 031 46.42 E

F. 33 47.16 N – 032 16.29 E

3 NM BERTH REQUESTED».

