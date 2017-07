Κρήτη: Οι Αμερικανοί ζητούν αναβάθμιση των υποδομών και του ρόλου της Σούδας

Τη βούληση για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ εξέφρασαν οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ των δύο χωρών, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης και στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ (Joseph F. Dunford), κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στην Ουάσινγκτον.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες επαύξησης των συνεκπαιδεύσεων ανάμεσα στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και στις ειδικές επιχειρήσεις των δύο χωρών, προώθησης των δράσεων του κέντρου εκπαίδευσης ναυτικής αποτροπής και ενδυνάμωσης της συνεργασίας στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών της Σούδας, επισήμανε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό εταίρο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ ο κ. Αποστολάκης έθεσε το θέμα της συνεχούς παραβατικής συμπεριφοράς που επιδεικνύουν οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στο Αιγαίο.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε, επίσης, με τον αναπληρωτή βοηθό γραμματέα Άμυνας για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, Τόμας Γκόφφους (Deputy Assistant Secretary of Defence for Europe and NATO, Thomas W. Goffus).

Ο κ. Αποστολάκης μετέβη στις ΗΠΑ προκειμένου να συμματάσχει στη 2η Διάσκεψη του ΟΗΕ σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΕΘΑ με αντικείμενο τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, σήμερα και αύριο.Τη βούληση για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ εξέφρασαν οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ των δύο χωρών, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης και στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ (Joseph F. Dunford), κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στην Ουάσινγκτον. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες επαύξησης των συνεκπαιδεύσεων ανάμεσα στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και στις ειδικές επιχειρήσεις των δύο χωρών, προώθησης των δράσεων του κέντρου εκπαίδευσης ναυτικής αποτροπής και ενδυνάμωσης της συνεργασίας στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών. Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών της Σούδας, επισήμανε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό εταίρο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ ο κ. Αποστολάκης έθεσε το θέμα της συνεχούς παραβατικής συμπεριφοράς που επιδεικνύουν οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στο Αιγαίο. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε, επίσης, με τον αναπληρωτή βοηθό γραμματέα Άμυνας για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, Τόμας Γκόφφους (Deputy Assistant Secretary of Defence for Europe and NATO, Thomas W. Goffus). Ο κ. Αποστολάκης μετέβη στις ΗΠΑ προκειμένου να συμματάσχει στη 2η Διάσκεψη του ΟΗΕ σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΕΘΑ με αντικείμενο τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, σήμερα και αύριο.

ekriti.gr