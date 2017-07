Το μπλε του Aιγαίου είναι η βάση για το Emotion UI της Huawei

Ένα νέο user interface(UI) πρέπει να ξεπερνά τις προσδοκίες και τις προδιαγραφές παλαιότερων συσκευών, και αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητα πρόκληση για ένα κατασκευαστή.

Tα smartphones της Huawei πωλούνται σε 170 χώρες, άρα πρέπει να συμπεριληφθεί και το γεγονός πως το user interface είναι απαραίτητο να καλύπτει τις ανάγκες όλων αυτών των καταναλωτών, με σκοπό να συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, τα γραφικά έτσι ώστε να παρέχεται στο χρήστη η βέλτιστη εμπειρία (UX). Πραγματική πρόκληση!

Η διεπαφή, με το σωστό σχεδιασμό, σου δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιείς με ευκολία και ταχύτητα πολύπλοκες λειτουργίες, αποφεύγοντας κινήσεις που μπορεί να είναι λανθασμένες, χαρίζοντας σου ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της χρήσης του smartphone σου.

Η αρχή έγινε με τη δημιουργία του Emotion UI της Huawei (EMUI) το 2012, και φτάνοντας στο σήμερα με τη νέα έκδοση του EMUI (5.1), την οποία φέρουν και τα P10 και P10 Plus, έχουμε μία αξέχαστη εμπειρία στηριζόμενη στη φιλοσοφία: καθαρή, ζωντανή, απλοποιημένη.

Η 5.1 έκδοση του EMUI περιέχει γραφικά τελευταίας τεχνολογίας, με βελτιωμένη απόδοση, κάνοντας την καθημερινή χρήση πολύ πιο εύκολη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων σου. Το 90% από αυτά που θέλεις να κάνεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί με έως τρία μονάχα βήματα, ενώ η πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες μπορεί να γίνει μόνο με ένα άγγιγμα! Μοναδικές δυνατότητες!

Τα χρώματα των νησιών του Αιγαίου είναι η μούσα των γραφικών. Το μπλε που δεν συναντάς πουθενά αλλού, που σου φέρνει αναμνήσεις από τα στενά της Σαντορίνης. Το ολοκαίνουργιο EMUI της Huawei εκπέμπει αυτή την απλότητα και τη φινέτσα, που κρύβεται στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, με εφέ δυναμικά, που έχουν πηγή έμπνευσης τη φύση, τα κύματα και το φως με το μοναδικό άρωμα της Ελλάδας.

Με το νέο σύστημα, ο χρήστης έχει πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο smartphone του, για να νιώθει και ο ίδιος πιο ικανοποιημένος. Η ευκολία αποδεικνύεται μέσα από τη δυνατότητα απάντησης απευθείας σε ένα email, ή από το ότι μια ειδοποίηση μπορεί να αποκλειστεί μόνο με ένα άγγιγμα. Και για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, οι επιλογές βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

H μέγιστη βελτιστοποίηση του EMUI 5.1 της Huawei δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αντίθετα αποτελεί μελέτη εκατοντάδων σεναρίων συμπεριφοράς. Με ακόμα πιο γρήγορο και ολοκληρωμένο σύστημα, πιο απλοποιημένη χρήση λειτουργιών, και με λιτά και καθαρά γραφικά.

Με μότο «γεννήθηκε γρήγορο, μένει γρήγορο», η Huawei μαζί με το νεότερο Android Nougat δημιουργεί ένα smartphone που δεν θα υστερεί σε τίποτα στην απόδοση του, ακόμα και μετά από 1, 5 χρόνο λειτουργίας. Το EMUI 5.1 εξοπλισμένο με λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί άριστη διαχείριση των πόρων του βασικού επεξεργαστή, του επεξεργαστή γραφικών και της μνήμης, με σκοπό να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ταχύτητα διασύνδεσης, καθώς και εκτέλεση εφαρμογών. Οι πιο συχνές εφαρμογές θα είναι εκείνες που θα ξεκινούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, από εκείνες με τη λιγότερη συχνή χρήση.

Η ασφάλεια των δεδομένων που παρέχει το EMUI 5.1 με τις SoC (System on Chip) λειτουργίες, συναγωνίζονται τα προηγμένα συστήματα τραπεζών. Τα επιλεγμένα έγγραφα, καθώς και οι φωτογραφίες βρίσκονται ασφαλή και προστατευμένα στο PrivateSpace. Έτσι, το smartphone σας βρίσκεται πλήρως προστατευμένο από ιούς, Trojans, phishing και απάτες, αποκλείοντας τους αυτόματα από το τηλέφωνο και ενημερώνοντας παράλληλα το χρήστη. Το EMUI 5.1 δικαίως μερικούς μόλις μήνες μετά την παρουσίαση του, έχει κάνει εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο να το λατρέψουν!

Αν θες και εσύ να αποκτήσεις το Huawei P10, P10 Plus και P10 lite που σου ταιριάζει με το λογισμικό ΕΜUI 5.1, η Huawei εν όψει καλοκαιριού, ξεκίνησε μια ιδιαίτερη καμπάνια για να σε επιβραβεύσει για την επιλογή σου: με την αγορά ενός Huawei P10 ή P10 Plus από 19 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουλίου, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ως δώρο τρία χρήσιμα αξεσουάρ/ gadgets (Power bank, Car SuperCharger και μοναδικές ειδικά κατασκευασμένες θήκες για τα smartphones Huawei P10 & P10 Plus). Παράλληλα, όσοι αγόρασαν Huawei P10 lite μέχρι τις 14 Ιουνίου, θα λάβουν ως δώρο ένα Power Bank για να μην μείνουν ποτέ χωρίς μπαταρία στις διακοπές τους. Τέλος, υπάρχει και 3η προσφορά: Για κάθε αγορά Huawei P8 lite ή P9 lite ή P10 lite από τις 12 Ιουλίου και μετά και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η Huawei δίνει ένα υπέροχο Selfie Stick δώρο για μοναδικές selfies στις διακοπές σας! Για να γίνουν δικά σας τα μοναδικά αυτά δώρα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://makeitpossible.gr

