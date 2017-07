Cineλθετε – Stand Up Comedy με τον Διονύση Ατζαράκη και τον Θωμά Ζάμπρα στο Ρέθυμνο

ΡΕΘΥΜΝΟ 20 – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22 – ΧΑΝΙΑ 23

Το Θέατρο Coronet παρουσιάζει δύο αγαπημένους stand up comedians, τον Διονύση Ατζαράκη και τον Θωμά Ζάμπρα, που μετά την τηλεοπτική επιτυχία στο ΣΚΑΙ και τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις, θα παρουσιάσουν την stand up comedy «Cineλθετε» σε μεγάλους χώρους και φεστιβάλ της Ελλάδας.

Δυο ώρες ασταμάτητου γέλιου με ένα παιχνίδι με το κοινό!

Μιλούν για την καθημερινότητα, τις σχέσεις, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τα Τρίκαλα, τα σχολικά τους χρόνια, το facebook, τα ψυχολογικά τους, τον Μπάτμαν, τις πρώην τους και ένα σωρό άλλα θέματα!

Αν έχετε κι εσείς αντίστοιχα θέματα με την ποιότητα του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού τοπίου στις ημέρες μας, ή απλά με την πρώην σας, η παράσταση «Cineλθετε» είναι η έξοδος για εσάς…. Δεν πρέπει να τους χάσετε!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΘΕΑΤΡΟ CORONET | τηλ. 210.7012123, Φρύνης 11 και Υμηττού, Παγκράτι.

Παράσταση: Ώρα: 21.15 Διάρκεια: 120’

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 10 Ευρώ Ανέργων – φοιτητικό: 8 Ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr

www.public.gr και όλα τα καταστήματα PUBLIC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Πέμπτη 20 Ιουλίου Ρέθυμνο Κάστρο Φορτέτζα Θέατρο Ερωφίλη

Παρασκευή 21 Ιουλίου Ιεράπετρα 3ο Γυμνάσιο (Κύρβεια 2017)

Σαββάτο 22 Ιουλίου Ηράκλειο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

Κυριακή 23 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Τάφρου