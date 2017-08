Σάλος στη Βρετανία με το ντοκιμαντέρ για την Νταϊάνα: Οι αποκαλύψεις για τον Κάρολο και οι μυστικοί διάλογοι με τη βασίλισσα

Την Κυριακή 6 Αυγούστου, ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Diana: In Her Own Words» θα προβληθεί από το Channel 4, με αφορμή τα 20 χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας, η οποία για πρώτη φορά εξομολογείται άγνωστες πληροφορίες για τη ζωή της, όπως αναφέρει ο Guardian.

Να σημειωθεί ότι γυρίστηκε μεταξύ του 1992 και τα μέσα του 1993 και περιλαμβάνει βιντεοκασέτες, στις οποίες εμφανίζεται η ίδια η Νταϊάνα να μιλά για τη ζωή της στον καθηγητή ορθοφωνίας, Πέτερ Σέτελεν, στο ανάκτορο του Κένσιγ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αποκαλύψεις που αφορούν τον γάμο της με τον Κάρολο και την κρυφή σχέση που είχε αυτός με την Καμίλα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ήξερα ότι κάτι γίνεται πριν, αλλά τον πέμπτο χρόνο πήρα επιβεβαίωση» λέει η Νταϊάνα για την σχέση του Κάρολου με την Καμίλα.

Μετά από αυτό, πήγε στον σύζυγό της και τον ρώτησε ευθέως: «Γιατί; Γιατί έχεις αυτή τη γυναίκα γύρω σου;». Η απάντηση του Κάρολου ήταν κυνική: «Αρνούμαι να είμαι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας που δεν είχε ποτέ ερωμένη»…

Στη συνέχεια στράφηκε απελπισμένη στη βασιλική οικογένεια για να της δώσουν συμβουλές.

Στον μυστικό διάλογο που είχε με τη βασίλισσα Ελισάβετ για τον Κάρολο, πέντε χρόνια μετά τον γάμο της, η Νταϊάνα αποκαλύπτει: «Πήγα κλαίγοντας με αναφιλητά στη Βασίλισσα Ελισάβετ και της είπα: “Τι να κάνω; Έρχομαι σε σένα, τι να κάνω;” και εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Ο Κάρολος είναι απελπισμένος». Και αυτό ήταν. Αυτή ήταν η βοήθεια…».

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έδινε μάχη για πολλά χρόνια με τη βουλιμία και υπέστη σημαντική φυσική κατάπτωση όταν έμαθε για τις απιστίες του συζύγου της και διαδόχου του θρόνου της Αγγλίας. Αυτά ισχυρίζονται στενοί φίλοι της αδικοχαμένης πριγκίπισσας, όπως η δασκάλα μπαλέτου που της έκανε μαθήματα, Αν Άλαν αλλά και ο γιατρός Τζέιμς Κόλθαρστ.

Μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της υποστηρίζουν ότι ο κόσμος της Νταϊάνα γύρισε ανάποδα όταν αντιλήφθηκε πως ο σύζυγός της ήταν άπιστος και την απατούσε με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, κάτι που την έβαλε σε ένα φαύλο κύκλο για πολλά χρόνια.

«Μπορούσε να δει κάποιος ότι έσβηνε σωματικά», λέει ο Κόλθαρστ και προσθέτει: «Ήταν ξεκάθαρο σε όλους εμάς που την γνωρίζαμε ότι η βουλιμία ήταν μια αντίδραση στις συνθήκες μέσα στις οποίες βρέθηκε».

Για την ιστορία, ο Σέτελεν, μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας, πούλησε τις κασέτες και ήρθε σε αντιπαράθεση με την οικογένειά της, η οποία για χρόνια μπλόκαρε την προβολή τους.

ourlife.gr