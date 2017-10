4ο Διαδικτυακό Εργαστήρι «Γράφουμε ιστορίες» από τις εκδόσεις Παράξενες Μέρες

Γράφουμε Ιστορίες και αυτή τη χρονιά! «Γράφουμε ιστορίες» απλά, χωρίς πολλές θεωρίες, εργαζόμαστε συλλογικά και δημιουργούμε ο καθένας την προσωπική του αφήγηση μέσα από την κοινή μας δουλειά. Εργαζόμαστε μαζί, ακολουθούμε ένα κοινό δρόμο μαθαίνοντας για την περιπέτεια της γραφής αλλά φυσικά βοηθάμε κάθε συγγραφέα να αναπτύξει τις ιδιαίτερες ικανότητες του, το δικό του στυλ γραφής.

Το Εργαστήρι θα λειτουργεί διαδικτυακά αλλά θα υπάρχουν παράλλληλα και συναντήσεις της ομάδας. Θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους (Νοέμβριος-Φεβρουάριος και Μάρτιος-Ιούνιος 2018)

Το 4ο Διαδικτυακό Εργαστήρι ξεκινάει στις 6 Νοεμβρίου. Δηλώστε συμμετοχή μέχρι το τέλος του Οκτώβρη και μπείτε στην ομάδα που θα ξεκινήσει! Η επιλογή θα γίνει μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες.

Φέτος έπειτα από τέσσερα χρόνια αλλάζουμε τον τρόπο που γράφουμε ιστορίες. Όχι τα βασικά, κάποιες λεπτομέρειες. Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσουμε τη δουλειά χωρίς επιλογές όπως γινόταν ως τώρα και η επιλογή θα γίνει μετά από δύο εβδομάδες. Έτσι θα μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερα τη σύνθεση της ομάδας. Και οι συγγραφείς θα πάρουν μια ιδέα από τη δουλειά που γίνεται και θα ξέρουν αν θέλουν να συνεχίσουν και εμείς από την πλευρά μας θα μπορέσουμε να επιλέξουμε τους ανθρώπους που ταιριάζουν περισσότερο στο είδος της δουλειάς που γίνεται στο Εργαστήρι.

Στη διάρκειά του Εργαστηρίου θα μιλήσουμε για τις βασικές αρχές της γραφής, και αργότερα της συγγραφής. Θα μιλήσουμε για ποίηση και για μυθιστόρημα. Θα ασχοληθούμε και με το σενάριο και το θεατρικό έργο. Θα δουλέψουμε περισσότερο όμως στην διαδικασία συγγραφής ιστοριών. Θα ξεκινήσουμε με μικρής έκτασης κείμενα, φτιάχνοντας διηγήματα και στην συνέχεια θα δημιουργήσουμε συλλογικά και νουβέλες-μυθιστορήματα.

Εισηγητής στο Εργαστήρι θα είναι ο Γρηγόρης Παπαδογιάννης, επιμελητής κειμένων στις Παράξενες Μέρες και συγγραφέας. Μαζί του η μουσικός/ συγγραφέας/ ποιήτρια Αντριάνα Μίνου. Ένας από τους πιο ταλαντούχους εκπροσώπους της νέας γενιάς στην ποίηση (και όχι μόνο) με διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό συνεργάζεται από εφέτος στο εργαστήρι.

Κόστος: 100 ευρώ (για κάθε κύκλο) ή καταβολή όλου του ποσού (160 ευρώ).

Έκπτωση σε φοιτητές και Ειδική έκπτωση σε συγγραφείς που έχουν διακριθεί σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή εκδήλωση των εκδόσεων Παράξενες Μέρες.

Σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο του Εργαστηρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα 2831503835, 2831054166 και 6973978315, 6976694974

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: με ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι 30 Οκτωβρίου

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@paraxenesmeres.gr ή strangedaysbooks@gmail.com

εκδόσεις Παράξενες Μέρες

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Επικοινωνία: Χειμάρρας 6, Ρέθυμνο

Email: info@paraxenesmeres.gr

ιστοσελίδα για την Ελλάδα: www.paraxenesmeres.gr

για το εξωτερικό: www.strangedaysbooks.gr

ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ : https://strangedaysworkshops.wordpress.com/

https://www.facebook.com/strangedaysworkshops

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Γρηγόρης Παπαδογιάννης

Γεννήθηκε το 1961 στα Χανιά. Σπούδασε νομικά, δημοσιογραφία και σκηνοθεσία κινηματογράφου. Εργάστηκε ως αθλητικογράφος αρχικά και αργότερα ως αρθρογράφος και επιμελητής κειμένων σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Εργάστηκε ακόμη ως βοηθός σκηνοθέτη στο θέατρο και το σινεμά. Έγραψε σενάρια για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές σειρές ενώ σκηνοθέτησε δύο ταινίες μικρού μήκους. Ασχολήθηκε με την κριτική ταινιών και βιβλίων σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά.

Από το 2010 είναι ο διαχειριστής της λογοτεχνικής ιστοσελίδας eyelands (www.eyelands.gr) Από το 2012 ανήκει στην ομάδα που δημιούργησε την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «εκδόσεις Παράξενες Μέρες», στο Ρέθυμνο.

Από το Φεβρουάριο του 2013 συντονίζει το Ανοιχτό Εργαστήρι Συγγραφής

Έχει γράψει: ένα κόμικ άλμπουμ «Στον ύψιστο, ενταύθα» (1986, Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις), το θεατρικό έργο «Οι Καταστάσεις», (Δελφίνι, 1992) και το μυθιστόρημα «Σνιφ» (2008). Για το θεατρικό του έργο «Οι καταστάσεις» πήρε το πρώτο βραβείο, το 1992, στο διαγωνισμό νέων θεατρικών συγγραφέων του υπουργείου πολιτισμού. Πήρε δύο ακόμη κρατικά βραβεία στον ίδιο διαγωνισμό αλλά για δόκιμους συγγραφείς, το 1995 και το 1999.

Τον Ιούνιο του 2011 κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων του «Η πόλη πέρα απ’ το ποτάμι». Διηγήματα από τη συλλογή αυτή (μεταφρασμένα στα αγγλικά) διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς και δημοσιεύτηκαν σε ανθολογίες και περιοδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συλλογή κυκλοφόρησε το 2013 από τις εκδόσεις “Παράξενες Μέρες”.

Το 2014 κυκλοφόρησε ξανά το μυθιστόρημά του «Σνιφ» σε τρίτη έκδοση από τις Παράξενες Μέρες. Απόσπασμα του βιβλίου αναρτήθηκε το 2017 από το European Literature Network http://www.eurolitnetwork.com/authors-pitch-sniff-by-gregory-papadoyannis/

Το 2016 κυκλοφόρησε το κόμικ άλμπουμ «Εφήμερα – η ζωή είναι σύντομη» από τις Παράξενες Μέρες

Το μυθιστόρημα του «The baby Jazz» (που μεταφράστηκε στα αγγλικά από την Αντριάνα Μίνου) κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον εκδοτικό οίκο Fomite τον Φεβρουάριο του 2017.

Η Αντριάνα Μίνου γεννήθηκε το 1982 και είναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (τάξη πιάνου Δόμνας Ευνουχίδου). Τα τελευταία 11 χρόνια ζει και εργάζεται ως μουσικός και συγγραφέας στο Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή πάνω στο έργο του συνθέτη Γιάννη Χρήστου στο Goldsmiths University of London με υποτροφία του ιδρύματος Ωνάση. Είναι ιδρυτικό μέλος διαφόρων μουσικών συνόλων όπως το Vladimir&Estragon Piano Duo, το Oiseaux Bizarres Ensemble και το συγκρότημα Delicassetten Machimenai. Έχει γράψει ποίηση, λιμπρέτα για όπερες, κείμενα και μουσική για παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί στην Ολλανδία, την Ελλάδα, την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ινδία, την Ελβετία κ.α. Το βιβλίο της, Παιδικά Νουάρ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παράξενες Μέρες. Κείμενά της έχουν επίσης δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε λογοτεχνικά περιοδικά όπως τα Εντευκτήριο, Δέλεαρ, poetix, rattle journal, the paper nautilus κ.α. Συγγραφική δουλειά της έχει επίσης συμπεριληφθεί και σε ανθολογίες όπως Γεωμετρία μιας Αθέατης Γενιάς, codepoetry, A six-pack of stories (Αμερική) κ.α. Είναι συνδιοργανωτής στο αυτοσχέδιο λογοτεχνικό Φεστιβάλ της Άμμου.

Τον Οκτώβριο του 2017 κυκλοφόρησε από τις Παράξενες Μέρες το δεύτερο βιβλίο της, το «Ονειρωρυχείο». Αποσπασματα από το Ονειρωρυχείο δημοσιεύτηκαν στο FIVE:2:ONE journal στην ΗΠΑ κ απο τις εκδοσεις verbivoracious press στην Αγγλία

www.andrianaminou.com / http://andrianette.blogspot.co.uk/